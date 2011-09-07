Визначилися ще двоє учасників Євро-2012

У вівторок, 6 вересня визначилися ще двоє учасників чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Це збірні Італії та Іспанії.

Італійці оформили путівку у важкому матчі зі Словенією. Єдиний гол забив Джампаоло Пацціні на 85-й хвилині.

А Іспанія не залишила каменя на камені від Ліхтенштейну, відправивши у ворота футбольного карлика шість "сухих" м`ячів. По два голи забили Альваро Негредо і Давид Вілья. І по голу записали на свій рахунок Хаві та Серхіо Рамос.

Відзначимо, що іспанці, як і німці з голландцями поки виграли всі матчі у відбірному турнірі. А Італія здобула перемоги у 7-ми іграх і ще одну звела до нічиєї.

А от збірна Нідерландів де-факто вже може готуватися до Євро-2012. А от де-юре співвітчизники ван Бастена і Райкаарда можуть оформити путівку у наступній грі відбору.

Також близька до виходу на Євро-2012 збірна Англії. Для цього підопічним Фабіо Капелло потрібно не програти Чорногорії.

А от у інших групах боротьба за право зіграти влітку 2012 року на полях України і Польщі триватиме до останнього матчу. А наступні тури відбору пройдуть у жовтні.

Нагадаємо, що першими путівку на Євро-2012 через кваліфікаційний турнір оформили німці, які достроково виграли групу А.

ТСН