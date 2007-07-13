Сьогодні стартує 17-й чемпіонат України з футболу
Центральним матчем стане гра Шахтар - Динамо
У п`ятницю, 13 липня, візьме старт черговий розіграш чемпіонату України з футболу. Відкриється чемпіонат стартовим матчем у Запоріжжі, а головною інтригою першого туру стане друга частина трилогії Динамо (Київ) - Шахтар (Донецьк) за перше коло сезону 2007/2008
Починається чемпіонат України п`ятничним матчем у Запоріжжі, де Металург прийматиме Карпати.
У суботу у вищій лізі пройде решта всіх матчів першого туру. Після довгої перерви стартує Нафтовик. Стартовий матч дебютант Вищої ліги проведе з бронзовим призером, учасником Кубка УЄФА, харківським Металістом.
Цікавим може вийти недільний матч київського Арсеналу і донецького Металурга, протистояння яких знаменується результативними перестрілками і загостренням пристрастей до фінального свистка. Арсенал в нинішньому сезоні перевертає нову сторінку в історії свого існування, що пов`язане з приходом в команду Вадима Рабіновича.
До того ж, Каноніри сьогодні підписали екс-форварда Металурга - Георгія Деметрадзе, значно підсиливши свої атакуючі можливості.
Центральним матчем стартового туру стане, безумовно, Шахтар - Динамо. Напередодні чергової битви титанів динамівська молодь змогла виграти Суперкубок України, а обидва гранди вітчизняного футболу - провести сильну трансферну політику, плоди якої, можливо, можна буде побачити вже в неділю.
Телетрансляції матчів 1-го туру 17-го чемпіонату України: П`ятниця, 13 липня
19:00. УТ-1. Металург З. - Карпати
Субота, 14 липня
17:00. УТ-1. Металіст - Нафтовик
Неділя, 15 липня
17:00. УТ-1. Арсенал - Металург Д.
19:00. Україна. Шахтар - Динамо
Середа, 18 липня
18:00. УТ-1. Чорноморець - ФК Харків