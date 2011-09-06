Дуду і Аді забили перші голи за київське Динамо

У вівторок футболісти київського "Динамо", які не викликані в розташування збірних, провели товариський поєдинок з молодіжним складом. Матч тривав у форматі "три тайми по двадцять хвилин кожен" і закінчився впевненою перемогою першої динамівської команди з рахунком 3:0, повідомляє ТСН.

У воротах голкіпера молодіжної команди Тимофєєва розписалися Андрій Шевченко, бразилець Дуду і нігерієць Фанендо Аді. Для двох останніх це були перші голи за "Динамо".

Крім бразильського новачка Дуду керманич "Динамо" Юрій Сьомін побачив у дії колумбійця Андреса Ескобара.

Південноамериканські новачки діяли на флангах атаки і сподобалися своєю технікою та вмінням віддати гострий пас.

Зокрема, Дуду на 15-й хвилині втік від суперника і метрів з 20-ти пробив точно в кут, забивши другий м'яч у ворота команди Хацкевича.

Найбільше ж новачкам підказував Бетао, який на розмовному рівні володіє російською мовою. "Хлопці тільки прийшли в "Динамо", їм потрібно багато працювати. Це хороші гравці, зі швидкістю, технікою. Вони допоможуть нам", - вважає Бетао.

А рахунок в матчі вже на третій хвилині відкрив Андрій Шевченко. Лідер "Динамо" через перелом щелепи пропустив 20 днів і тепер багато працює, щоб повернутися на поле в основному складі. Міг Шевченко забити ще кілька м'ячів, але підвела точність. У першому випадку ударом зі штрафного нападник відправив м'яч у поперечину, а потім не реалізував вихід один на один з воротарем.

Третій м'яч у ворота "молодіжки" забив нігерійський нападник Фанендо Аді, який також нещодавно відновився після травми. Дуду прострілив з правого флангу, а нігерієць зльоту вколотив м'яч у ворота.

Відзначимо, що у середу у футболістів основного складу "Динамо" буде вихідний, а в четвер, коли до Києва повернуться гравці збірних, команда проведе тренування в загальному складі.