Адамек програв Кличку «бій поглядом»

Польський боксер Томаш АДАМЕК на прес-конференції в понеділок програв традиційний „бій поглядом” чемпіону світу з боксу українцю Віталію КЛИЧКУ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, боксери провели зустріч з журналістами у польському місті Вроцлав, де 10 вересня на відбудеться їх поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC.

„АДАМЕК першим повернув голову і навіть не побачив чергового красномовного погляду суперника”, - зазначають польські ЗМІ.

Польський боксер заявив, що має намір перемогти у бою з В.КЛИЧКОМ. „Ніколи не думаю, що закінчу бій у третьому чи п’ятому раунді, лише хочу вигравати (...) Був час на підготовку, тепер прийшов час бою. Нічого чекати, якщо маю бути чемпіоном, то буду ним зараз”, - сказав Т.АДАМЕК.

За словами боксера, він готовий до нелегкого поєдинку з В.КЛИЧКОМ.

У свою чергу, В.КЛИЧКО зауважив, що вважає Т.АДАМЕКА сильнішим противником, ніж британець Девід ХЕЙ, якого українець переміг за очками в липні цього року. „Знаю Томаша, він дуже амбітний, швидкий і технічний”, - сказав В.КЛИЧКО.

Він також зауважив, що оцінює свої шанси на перемогу як 50 на 50, додавши, що докладе всіх зусиль, аби виграти бій. „Це буде не поєдинок, а битва”, - наголосив В.КЛИЧКО.

Завтра у Вроцлаві відбудеться відкрите для журналістів тренування боксерів, а у п’ятницю - офіційне зважування.

Бій В.КЛИЧКА і Т.АДАМЕКА за титул чемпіона за версією WBC відбудеться 10 вересня 2011 року на муніципальному стадіоні Вроцлава (Польща).