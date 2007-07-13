Шахтар підписав італійського нападаючого (фото)

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) підписав трирічний контракт з італійським нападаючим Крістіано ЛУКАРЕЛЛІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Шахтаря", сума трансферу за 31-річного колишнього футболіста італійського клубу "Ліворно" становить 8 млн. євро.

У прес-службі уточнили, що підпис під угодою між українським і тосканським клубами було поставлено в Італії. Контракт набуває чинності з 16 липня 2007 року.

К.ЛУКАРЕЛЛІ провів в італійській Серії А 246 матчів, забив 105 голів. Виступав за італійські команди "Перуджа", "Козенца", "Падова", "Аталанта", "Лечче", "Торіно" "Ліворно", а також іспанську "Валенсію".

У минулому сезоні з 20 м`ячами став другим бомбардиром італійського чемпіонату.

За збірну Італії новачок "Шахтаря" провів 4 матчі, забив 1 гол.