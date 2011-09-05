Збірну України з біатлону позбавили срібла ЧС-2011

Біатлоністок збірної України позбавлено срібних медалей, завойованих в естафетній гонці на чемпіонаті світу 2011 року в Ханти-Мансійську. Таке рішення ухвалено у зв`язку з дискваліфікацією українки Оксани ХВОСТЕНКО, викритої у вживанні допінгу. Про це повідомляє Лєнта.руз посиланням на офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Рішення про дискваліфікацію О.ХВОСТЕНКО було оголошено 11 серпня. Українка не подала апеляції, і це рішення стало остаточним.

Срібна медаль української команди перейшла француженкам. Бронза дісталася команді Білорусі, яка зайняла в естафеті четверте місце. Золоті медалі виграли німецькі біатлоністки.

Допінг-проба О.ХВОСТЕНКО, взята після естафетної гонки, що відбулася в березні 2011 року, дала позитивний результат на вміст стимулятора ефедрину, забороненого в період змагання.

Як з`ясувалося, перед стартом українка, яку мучив кашель, випила рекомендований лікарем сироп "Бронхолітин". Про те, що цей сироп містить ефедрин, О.ХВОСТЕНКО не знала.

IBU визнав українку винною у вживанні допінгу, однак прийняв до уваги її пояснення, і дискваліфікував О.ХВОСТЕНКО не на два роки (звичайний термін дискваліфікації за допінгові порушення), а на один рік - до 12 березня 2012 року. При цьому сама спортсменка після ЧС-2011 закінчила кар`єру.

Рішення IBU позбавити Україну срібних медалей вплинуло на загальний залік Кубка націй. У ньому українська команда опустилася з четвертого на шосте місце, пропустивши вперед Францію і Норвегію. Це означає, що в жіночих змаганнях Кубка світу збірна Норвегії зможе виставляти по шість біатлоністок, тоді як українська команда - тільки по п`ять. Крім того, збірна України повинна буде повернути IBU срібні медалі і призові гроші.