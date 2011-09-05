Динамо, Шахтар і Дніпро потрапили в топ-10 наймарнотратніших клубів Європи

Клуби української Прем'єр-ліги в літнє міжсезоння охочіше купували нових футболістів, ніж продавали своїх.

За даними популярного порталу transfermarkt.de, наші клуби витратили минулого літа 45 млн. 445 тис. євро. Активніше за інших на ринку попрацювало київське "Динамо", яке витратило 15,5 млн. євро. Трохи гірші показники - у "Шахтаря" (14,4 млн. євро) і "Дніпра" (10,875 млн. євро).

Відзначимо, що представники УПЛ потрапили в десятку тих, що купують найбільше. Для порівняння - найбільш марнотратними стали клуби англійської Прем'єр-ліги, які витратили на трансферному ринку майже 557 млн. євро.

Що до продажів, то спільними зусиллями українські клуби заробили 24 млн. 520 тис. євро (трохи більше, ніж команди другого дивізіону Чилі та Аргентини). Левова частка припадає на рахунок "Динамо" - 19,7 млн.євро.

Найдорожчий трансфер, відповідно, - продаж в "Рубін" Романа Єрьоменка, яка оцінена в 13 млн. євро. "Дніпро" за рахунок трансферу Євгена Селезньова заробив 2,5 млн. євро.

Gazeta.ua