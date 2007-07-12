Віталій Кличко зустрінеться з Джамілем Маклайном 16 липня в Мюнхені
Поки що - на прес-конференції
|Віталій Кличко
"Моя прес-конференція з Джамілем Маклайном буде не тільки початком мого шляху до самого поєдинку. Це буде початок мого шляху до того, щоб повернути собі титул чемпіона світу", - зазначається в коментарі Віталія.
Свій останній поєдинок на рингу Кличко-старший провів 11 грудня 2004 року в Лас-Вегасі проти Денні Вільямса, нагадує РІА "Новости". Бій закінчився його перемогою технічним нокаутом. Загалом у боксера 35 перемог (з них 34 - нокаутом) при двох поразках в 37 боях.
9 листопада 2005 року Кличко-старший добровільно склав з себе чемпіонство за версією WBC через травму, яка завадила йому вийти на поєдинок з претендентом на титул Хасімом Рахманом утретє за рік.
У свою чергу, Маклайн в своєму останньому бою 20 січня 2007 року поступився росіянинові Миколі Валуєву технічним нокаутом.