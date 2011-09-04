Учасниці чемпіонату світу з шашок грають на спецдошках

У Рівному сьогодні розпочався чемпіонат світу з шашок-100 серед жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, учасниці чемпіонату грають на сучасних електронних шашкових дошках, що дає можливість транслювати змагання в он-лайн режимі.

За інформацією прес-служби Рівненської обласної державної адміністрації, область вже вдруге приймає міжнародний спортивний форум кращих шашкістів планети. У 1997 році це був чемпіонат світу з шашок-64 серед чоловіків.

Нинішній чемпіонат триватиме до 18 вересня. У ньому беруть участь спортсменки з України, Росії, Нідерландів, Білорусі, Латвії, Китаю, Литви, Польщі, США та Узбекистану.