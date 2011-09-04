Всеукраїнська велоестафета почалась одночасно за трьома маршрутами

13:04, 04 вересня 2011
Спорт
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Повідомлення з Івано-Франківська

Територією Прикарпаття проходить всеукраїнська велоестафета «Спорт для всіх єднає Україну!».

Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався вчора.

П`ятдесят учасників всеукраїнської велоестафети західного маршруту, які стартували на кордоні Чернівецької та Івано-Франківської областей, приїхавши до Івано-Франківська, поклали квіти до пам`ятника Івану Франку.

За словами найстаршого учасника велотуру з Івано-Франківська, 69-річного майстра спорту Михайла БОДНАРЕНКА, нині велосипедисти, подолавши 100 км за маршрутом Снятин – Коломия - Івано-Франківськ, продовжать прямувати на Калуш і Долину й сьогодні передадуть велоестафету Закарпаттю.

В Івано-Франківську до всеукраїнського велотуру приєдналося 10 велосипедистів, які продовжать маршрут до Ужгорода, Львова, Рівного, Житомира та Києва.

Довідка УНІАН. Організатором всеукраїнської велоестафети «Спорт для всіх єднає Україну!» є центр «Спорт для всіх» та Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Велотур проходить одночасно за трьома маршрутами: західним, східним та південним. Усі команди привезуть прапори своїх областей до столиці, де 10 вересня естафета фінішує на Майдані Незалежності. Очікується, що в Києві зустрінуться 300 велосипедистів, які разом відзначатимуть День фізичної культури та спорту.

Мета заходу – об’єднання громадян усіх регіонів України навколо ідеї єдності та прагнення до європейської інтеграції шляхом популяризації здорового способу життя, залучення молоді та широких верств населення до занять фізкультурою та спортом.

 

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