Чемпіонат Європи з мотокросу відбудеться одночасно з Євро-2012

У місті Димитров Донецькій області наступного року, під час Чемпіонату Європи з футболу, планується проведення Чемпіонату Європи з мотокросу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Димитровський міський голова Руслан ТРЕБУШКІН.

За його словами, для цього в Димитрові до 2012 року мають намір відкрити трасу для мотокросу, що відповідатиме найбільш передовим міжнародним стандартам. «Тому будують трасу за всіма європейськими мірками, з трампліном для фристайлу й іншими хитрощами», - повідомив мер. За попередніми розрахунками, траса зможе вміщувати до 50 тисяч глядачів.

Р.ТРЕБУШКІН зазначив, що місто Димитров, яке цього року відзначило свій 100-річний ювілей, сьогодні планує вийти в національні лідери з проведення видовищних змагань по мотокросу. Мер нагадав, що поки в Україні таким титулом володіє лише місто Чернівці.

Р.ТРЕБУШКІН констатував, що будівництво сучасної траси для мотокросу фінансується, головним чином, за рахунок благодійних фондів міста й області, і точну вартість будівництва міська адміністрація назве лише після відкриття траси, оскільки до проекту періодично вносяться зміни, що приводять до корегування бюджету.