Три нових гравця київського Динамо (фото)

18:53, 12 липня 2007
Спорт
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Керівництво клубу представило їх журналістам

Сьогодні керівництво ФК "Динамо" (Київ) представило журналістам нових гравців

Нові гравці ФК «Динамо» (Київ) Томіслав Бушич (Хорватія), лівий півзахисник Майкл (Бразилія) та нападаючий Ісмаель Бангура (Гвінея)

Новий нападаючий київського ”Динамо” Ісмаель Бангура (Гвінея)
Новий нападаючий київського ”Динамо” Томіслав Бушич (Хорватія)
Новий лівий півзахисник київського ”Динамо” Майкл (Бразилія)
Фото УНІАН

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