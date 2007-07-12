Три нових гравця київського Динамо (фото)

Керівництво клубу представило їх журналістам

Сьогодні керівництво ФК "Динамо" (Київ) представило журналістам нових гравців Фото УНІАН

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