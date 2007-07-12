Три нових гравця київського Динамо (фото)
18:53, 12 липня 2007Спорт
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Керівництво клубу представило їх журналістам
Сьогодні керівництво ФК "Динамо" (Київ) представило журналістам нових гравців
|Нові гравці ФК «Динамо» (Київ) Томіслав Бушич (Хорватія), лівий півзахисник Майкл (Бразилія) та нападаючий Ісмаель Бангура (Гвінея) з головним тренером Анатолієм Дем`яненком
Ісмаель Бангура (напад) Томіслав Бушич (напад)
Фото УНІАН
Майкл (півзахист)
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