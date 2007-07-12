Віталію Кличку ще не пізно ввійти до першої десятки виборчого демблоку

Лідер партії "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО не виключає, що до першої десятки блоку "Наша Україна – Народна самооборона» може бути включений Віталій КЛИЧКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після засідання політради партії.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО говорив про можливість зміни у першій десятці блоку, то він мав на увазі включення В.КЛИЧКА «як людини, яка довгі роки підтримує демократію в Україні».

При цьому В.КИРИЛЕНКО наголосив, що таке рішення значною мірою залежатиме і від самого В.КЛИЧКА.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи будуть до прохідної частини списку блоку включені ті депутати-«нашоукраїнці», які добровільно склали з себе депутатські повноваження, В.КИРИЛЕНКО сказав: «Ті, хто виконав рішення фракції і рішення партії про дострокове припинення повноважень, мають усі підстави для того, щоб політрада партії і блоку розглянула питання їхнього перебування у прохідній частині списку».

При цьому голова «Нашої України» висловив думку, що рада партії і блоку підтримає питання щодо включення цих депутатів до прохідної частини списку.

В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що під час сьогоднішнього засідання політради партії були обговорені принципи формування виборчого списку. Зокрема, за його словами, прийнято рішення, що до прохідної частини списку будуть включені представники усіх регіонів України. Крім того, за його словами, буде враховуватися професійна діяльність кандидатів.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що ще одним принципом формування списку є розподіл влади і бізнесу. «Усі мають сконцентруватися на професійній парламентській діяльності», - сказав лідер партії.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 10 партій підписали Декларацію об`єднання демократичних сил, формування єдиного виборчого блоку і єдиної політичної партії. Рішення йти на вибори разом прийняли: «Наша Україна», «Вперед, Україно!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Європейська партія, «Пора», КУН, Партія захисників Вітчизни.

Перша десятка виборчого списку блоку на сьогодні виглядає так: Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Віктор БАЛОГА, Ксенія ЛЯПІНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Володимир АР’ЄВ.