Прем'єр-ліга покарала «Динамо» великим штрафом

Дії фанатів "Динамо" під час гри з "Карпатами" Дисциплінарний комітет Прем'єр-ліги оцінив у 100 тисяч гривень штрафу та можливий матч за пустих трибун.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Згідно з повідомленням, київське "Динамо" запевнило Прем'єр-лігу, що провело внутрішнє розслідування епізоду і шляхи вирішення проблеми були знайдені.

Дисциплінарний комітет Прем'єр-ліги ухвалив рішення, що "у разі повторення буде автоматично застосовувати санкцію, що передбачена, а саме проведення матчу без вболівальників".

Також "Динамо" має сплатити штраф у 100 тисяч гривень протягом 7 днів, але може оскаржити рішення УПЛ протягом 24 годин з моменту отримання.

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