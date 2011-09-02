Прем'єр-ліга покарала «Динамо» великим штрафом
14:56, 02 вересня 2011Спорт
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"Рецидив" загрожує матчем за пустих трибун
Дії фанатів "Динамо" під час гри з "Карпатами" Дисциплінарний комітет Прем'єр-ліги оцінив у 100 тисяч гривень штрафу та можливий матч за пустих трибун.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Згідно з повідомленням, київське "Динамо" запевнило Прем'єр-лігу, що провело внутрішнє розслідування епізоду і шляхи вирішення проблеми були знайдені.
Дисциплінарний комітет Прем'єр-ліги ухвалив рішення, що "у разі повторення буде автоматично застосовувати санкцію, що передбачена, а саме проведення матчу без вболівальників".
Також "Динамо" має сплатити штраф у 100 тисяч гривень протягом 7 днів, але може оскаржити рішення УПЛ протягом 24 годин з моменту отримання.
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