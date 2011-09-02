Бєланов: Деякi гравцi приїхали в «Динамо» клеїти дурня

Половина гравців київського "Динамо" приїхали до команди лише заробляти гроші, а інша половина порушує спортивний режим.

Про це в інтерв`ю газеті "Експрес" розповів екс-гравець "Динамо" Ігор Бєланов.

"Дiйшло до того, що деякi гравцi приїхали в "Динамо", даруйте, клеїти дурня. Цi хлопцi опустили клуб до неприпустимо низького рiвня. Де те "Динамо", якого всi боялися?! Вiд самої назви в суперникiв колiна тряслися! А нинi нам забивають по чотири голи у двох матчах. I хто? Не "Барселона", не "Реал", а "Рубiн"! Що ж це таке?! Куди подiвся динамiвський футбол? Повинен бути швидкiсний, мобiльний, постiйний пресинг. Але такого футболу немає вже десять рокiв.

За часiв Лобановського футболiсти не бiгали по полю - вони лiтали! А глядачi любили дивитися на цi польоти. По 100 тисяч на трибунах було. А тепер щонайбiльше 15 тисяч назбирується.

Буде гра - буде глядач. А де вiзьметься гра, якщо половина команди приїхала до Києва тiльки для того, щоб заробити грошi? Їм байдужа доля "Динамо"! Вони не розумiють, де перебувають. Вони навiть мови нашої не хочуть вчити! Ну, а друга половина порушує спортивний режим", - розповів Бєланов.

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