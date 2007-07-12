Бріггз: Кличко боксував з небіжчиком

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі американець Шеннон Бріггз хоче зустрітися з володарем титулу IBF у цій вазі українцем Володимиром Кличком, оскільки вважає себе єдиним американським суперважкоатлетом, який може повернути чемпіонські титули назад у США, повідомляє AllBoxing.ru

У своєму останньому поєдинку Бріггз поступився своїм чемпіонським поясом російському боксерові Султанові Ібрагімову, але американець наполягає на тому, що він був абсолютно не готовий до цього бою і був просто змушений вийти на ринг. «Я переслідував Кличка, викликав його на бій, робив все можливе, щоб вийти проти нього, але цього не сталося, — заявив Бріггз, який минулого року був одним з кандидатів в суперники Кличка. — Я вийшов на свій попередній бій з пневмонією і астмою, і провів дванадцять раундів проти боксера, якого називали жахливим нокаутером. Я був не в формі перед цим боєм, я не міг тренуватися, не міг спаррингувати, я нічого не міг робити. Я вважаю себе найкращим суперважкоатлетом в світі, і, чесно кажучи, я єдиний хто може зараз повернути чемпіонський титул у США. Я дивився бій молодого перспективного боксера Монте Барретта, і він був нокаутований. Це зробило мене єдиним суперважкоатлетом, який може в даний час перемогти цих хлопців».

Бріггз також розкритикував недавній поєдинок Кличка проти Леймона Брюстера, заявивши, що його співвітчизник був не готовий до бою через довгу перерву у виступах. «Кличко зустрівся з Брюстером після того, як останній не був в рингу ймовірно вже два роки і не провів поєдинку-розминки, — сказав Бріггз. — Він боксував з небіжчиком. Чому він зустрівся саме з Брюстером? Тому що він знав, що Брюстер не буде готовий до бою. Він знав, чого йому чекати від Брюстера, який навіть не думав про бій. Це видно з перших секунд поєдинку».