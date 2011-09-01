Українські баскетболісти випустили перемогу в матчі з Росією
Перша гра чемпіонату Європи
Центровий збірної України і "Юти Джаз" Кирило Фесенко, заявив агентству "Р-спорт", що українські баскетболісти випустили перемогу в матчі проти російської збірної.
Збірна Росії отримала перемогу з рахунком 73:64 в матчі першого групового етапу чемпіонату Європи, що проходить у Литві.
"Наш "синдром другої половини" знову зіграв з нами злий жарт. Ми свою невелику перевагу не змогли втримати і випустили перемогу. Сили були на рівних, і Україна могла виграти. Програли Росії поки хлопці молоді, десь перенервували, десь пара помилок", - наводить слова Фесенка РІА "Новости".
Центровий не бачить суперзірок у складі команд суперників у підгрупі (Росія, Болгарія, Бельгія, Словенія і Грузія). "Впевнений, що ми можемо грати з будь-яким суперником, який у нашій підгрупі. Не бачу ніяких суперзірок", - продовжив співбесідник агентства.
***
Усі результати
Група A Іспанія - Польща 83:78
Туреччина - Португалія 79:56
Литва - Великобританія 80:69
Група B Сербія - Італія 80:68
Франція - Латвія 89:78
Німеччина - Ізраїль 91:64
Група C
Чорногорія - Македонія 70:65 (в овертаймі)
Греція - Боснія і Герцеговина 76:67
Хорватія - Фінляндія 84:79
Група D Грузія - Бельгія 81:59
Словенія - Болгарія 67:59
Росія - Україна 73:64