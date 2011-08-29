Вболівальника "Динамо" допитують як свідка, але далі хтозна

У столичній міліції заперечують, що вболівальника футбольного клубу «Динамо» (Київ) затримано міліцією Печерського райуправління столиці за висловлювання на стадіоні під час матчу 7 серпня між «Динамо» та ФК «Карпати» за викрикування гасла: «Спасибо жителям Донбасса за …».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у м. Києві, молодий чоловік 1983 р.н. був викликаний для надання пояснень у кримінальній справі щодо нанесення тілесних ушкоджень 45-річному стюарду, який забезпечував правопорядок на стадіоні під час матчу між футбольними клубами «Динамо» (Київ) та «Карпати» (Львів).

«Його викликано як свідка для надання показів у справі, але не виключено, що він також міг брати участь в інциденті», - сказали у ВЗГ, запевнивши при цьому, що «жодних політичних мотивів у цьому виклику немає».

Сьогодні «Українська правда» повідомила, що вболівальник київського "Динамо" Андрій КОРИНОВСЬКИЙ понад п`ять годин перебуває на допиті у Печерському райуправлінні МВС.

Як заявив виданню представник вболівальників київського "Динамо" Євген ЩЕЛКУНОВ, він отримав смс від А.КОРИНОВСЬКОГО про те, що той на допиті за фактом бійки вболівальників і працівника стадіону Андрія САЛАМАТОВА, який намагався зірвати банер із зображенням Романа Шухевича під час матчу з львівськими "Карпатами".

У той же час, вболівальники "Динамо" пов`язують допит зі скандуванням "Спасибо жителям Донбасса...", яке пролунало на стадіоні після інциденту з А.САЛАМАТОВИМ.

Інцидент з А.САЛАМАТОВИМ стався під час матчу між ФК "Динамо" - "Карпати" 7 серпня. Пізніше президент київського клубу Ігор СУРКІС оголосив про звільнення працівника стадіону, який раніше активно заявляв про свої антиукраїнські погляди.