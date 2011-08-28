МЮ забив Арсеналу 8 м'ячів

Три голи форварда збірної Англії з футболу Вейна Руні допомогли "Манчестер Юнайтед" здобути перемогу над лондонським "Арсеналом" у матчі третього туру чемпіонату країни - 8:2.

"Червоні дияволи" на своєму полі відправили вісім м'ячів у ворота лондонців, знекровлених втратою дискваліфікованих Жервіньйо, Олександра Сонга, Еммануеля Фрімпонга, а також травмованого Томаса Вермалена. До перерви у складі "МЮ" відрізначилися Деніел Велбек (22-а хвилина), Ешлі Янг (28-а) і Руні (41-а), а Тео Волкотт на 3-ій доданій до першого тайму хвилині відквитав один м'яч. Форвард "канонірів" Робін ван Персі не реалізував пенальті на 27-ій хвилині.

У другій половині характер гри не змінився. Руні знову забив на 64-ій хвилині, а на 82-ій точно пробив з 11-метрової позначки. Ще по разу вразили ворота "Арсенала" Нані (67-а хвилина), Пак Чжі Сун (70-а) і Ешлі Янг (91-а), який оформив дубль, ван Персі вписав своє прізвище на табло на 74-ій хвилині. Посилив кадрові проблеми лондонців видалений на 77-ій хвилині захисник Карл Дженкінсон.

Команда Арсена Венгера в трьох стартових турах набрала одне очко, "Юнайтед", як і їх земляки з "Сіті", всі три матчі виграли.

Ще в одному матчі неділі "Сток Сіті" на чужому полі здолав "Вест Бромвіч", автором єдиного м'яча на 90-ій хвилині став Райан Шоттон.

РІА «Новости»