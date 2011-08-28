Українець Володимир КЛИЧКО зобов'язаний до весни 2013 року захистити титул суперчемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (ВБА, WBA) у суперважкій вазі в бою з росіянином Олександром ПОВЄТКІНИМ, який завоював пояс "регулярного" чемпіона за цією ж версією.

Як передає ІТАР-ТАРС, на цьому наголосили керівники ВБА після того як вчора в німецькому Ерфурті О.ПОВЄТКІН у 12-раундовом титульному поєдинку переміг узбека Руслана ЧАГАЄВА за очками одноголосним рішенням суддів.

Пояс за версією ВБА став вакантним після того як його завоював українець Володимир КЛИЧКО. За правилами цієї організації, чемпіону, який володіє титулами за іншими версіями (а у Владимира КЛИЧКА їх стало три), привласнюється звання "Суперчемпіона", а "регулярний" пояс оголошується вакантним і його оспорюють перший і другий номери рейтинг-листа. На той момент перший рядок займав Р.ЧАГАЄВ, другий – О.ПОВЄТКІН.

О.ПОВЄТКІН уже двічі відмовлявся від зустрічі з Владимиром КЛИЧКОМ - спочатку через травми, потім через неготовність, але зараз він став обов'язковим претендентом на зустріч з Владимиром КЛИЧКОМ.

Як повідомляв УНІАН, свій останній бій чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA і IBF Владимиром КЛИЧКО провів 2 червня в Гамбурзі – тоді він переміг володаря поясу WBA, британця Девіда ХЕЯ.