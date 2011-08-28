Платіні: Ми вибрали нелегкий шлях, віддавши Євро Україні і Польщі

Президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Мішель ПЛАТІНІ вкотре висловив упевненість, що підготовка до чемпіонату Європи 2012 року буде успішно завершена, а сам турнір Україна та Польща організують на найвищому рівні.

Як сьогодні повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012», про це М.ПЛАТІНІ заявив 26 серпня на прес-конференції в Монако.

«Ми інтенсивно готуємося до Євро-2012. Були деякі труднощі, але на чемпіонаті Європи 2012 року в Україні та Польщі все буде добре. Ми просили, аби стадіони були готові за два роки до початку турніру, але це не завжди можливо. Це дуже важка робота. Все буде зроблено вчасно», – сказав М.ПЛАТІНІ.

Крім того, президент УЄФА наголосив, що для керівного органу європейського футболу просування спорту №1 в світі на Схід є дуже важливим аспектом розвитку.

«Ми вибрали нелегкий шлях, віддавши Євро двом східноєвропейським країнам, але з точки зору розвитку – це прекрасний вибір», – підкреслив М.ПЛАТІНІ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні до Євро-2012 вже готові стадіони у Харкові і Донецьку. Арени у Києві та Львові планують здати в експлуатацію восени цього року.

У Польщі продовжується будівництво стадіонів у Варшаві, яке передбачається завершити у грудні цього року, та у Вроцлаві.