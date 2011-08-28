"Кривбас" здобув перемогу над "Зорею" 2:1. Обидва м'ячі господарі забили в останні 10 хвилин зустрічі. У Києві "Таврія" перемогла "Арсенал" 3:2, і потіснила "канонірів" із четвертого місця.

Кривбас (Кривий Ріг) – Зоря (Луганськ) 2:1

Арсенал (Київ) – Таврія (Сімферополь) 2:3

Цікавий факт – "Арсенал" цього сезону відмінно зіграв на виїзді, але ще жодного разу не переміг у домашніх стінах. "Таврія" ще нікому не програла в нинішньому сезоні.

На 38-ій хвилині Сергій Симоненко невдало перервав простріл, зрізавши м'яч у свої ворота 0:1. На 47-ій хвилині Сергій Назаренко (який перейшов із "Дніпра") забив зі штрафного 0:2.

На 76-ій хвилині Олександр Ковпак випередив захисника і вразив ворота своєї колишньої команди (до Києва цей нападаючий перебрався в 2010 році з "Таврії") 1:2. На 89-ій хвилині Хомін збив Гігіадзе. "Фол останньої надії" – видалення і пенальті, який реалізував потерпілий 1:3.

У компенсований час 11-метровий реалізував Мазілу 2:3.

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