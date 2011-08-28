Українські бомжі програли шотландцям у чвертьфіналі ЧС з футболу

Українські безхатченки завершили боротьбу за призові місця на ІХ чемпіонаті світу з футболу серед бездомних.

У чвертьфіналі наша команда у запеклій боротьбі поступилася збірній Шотландії з рахунком 5:6.

Тепер Україна боротиметься за 5-е місце. У півфінальному матчі за 5-8 місця українці зустрінуться з командою Чилі.

Нагадаємо, що Україна є чемпіоном світу 2009 року і володарем Кубка честі 2010 року.

ІХ Чемпіонат світу серед бездомних. Париж-2011

Чвертьфінали

Нігерія - Мексика - 3:4

Бразилія - Індонезія - 7:4

Чилі - Кенія - 3:4

Україна - Шотландія - 5:6

Всі матчі України на ЧС-2011 серед бездомних:

1-й етап. Група D

Україна - Коста-Ріка - 3:4

Литва - Україна - 7:6

Україна - Аргентина - 7:5

Греція - Україна - 2:7

Україна - Японія - 18:1

2-й етап. Група D

Росія - Україна - 6:2

Італія - Україна - 5:7

Україна - Нідерланди - 3:3 (2:1 по пенальті)

Україна - Данія - 7:7 (2:1 по пенальті)

Індонезія - Україна - 5:7

ТСН