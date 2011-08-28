Українські бомжі програли шотландцям у чвертьфіналі ЧС з футболу
Змагаються у Парижі
Українські безхатченки завершили боротьбу за призові місця на ІХ чемпіонаті світу з футболу серед бездомних.
У чвертьфіналі наша команда у запеклій боротьбі поступилася збірній Шотландії з рахунком 5:6.
Тепер Україна боротиметься за 5-е місце. У півфінальному матчі за 5-8 місця українці зустрінуться з командою Чилі.
Нагадаємо, що Україна є чемпіоном світу 2009 року і володарем Кубка честі 2010 року.
ІХ Чемпіонат світу серед бездомних. Париж-2011
Чвертьфінали
Нігерія - Мексика - 3:4
Бразилія - Індонезія - 7:4
Чилі - Кенія - 3:4
Україна - Шотландія - 5:6
Всі матчі України на ЧС-2011 серед бездомних:
1-й етап. Група D
Україна - Коста-Ріка - 3:4
Литва - Україна - 7:6
Україна - Аргентина - 7:5
Греція - Україна - 2:7
Україна - Японія - 18:1
2-й етап. Група D
Росія - Україна - 6:2
Італія - Україна - 5:7
Україна - Нідерланди - 3:3 (2:1 по пенальті)
Україна - Данія - 7:7 (2:1 по пенальті)
Індонезія - Україна - 5:7