У Києві відкрили перший скейт-парк

Сьогодні, 27 серпня, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ урочисто відкрив у парку «Нивки» перший скейт-парк.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі КМДА.

«Молодь - це активна і дуже перспективна частина населення нашого міста, за нею майбутнє. Тому важливо, щоб це покоління зростало здоровим, і саме спорт допомагає зміцнюватись фізично і розвивати силу волі. На жаль, до цього часу в Києві не створювались умови для екстремальних видів спорту. Тому я рекомендував главам райдержадміністрацій одночасно з реконструкцією парків та скверів передбачати облаштування спортивних майданчиків, зокрема для таких видів спорту, як скейтбординг», – зазначив О.ПОПОВ.

Голова КМДА запевнив, що у майбутньому міська влада планує відкрити у кожному районі Києва по декілька таких парків та майданчиків.

Розмір скейт-парку, розташованого за адресою: просп. Перемоги, 82, біля пам’ятника Д.Коротченку (ст. м. «Берестейська»), - 20х21 м. Майданчик огороджений з усіх боків, має ідеальне асфальтове покриття, належне освітлення, лави для глядачів. Тут змонтовано основні спортивні елементи скейт-парку: розгонка і квотерпайт, спайн, середній квотерпайп, перила закруглені, фан-бокс з перилами, джамп-бокс.