Шева розпочав тренування в США (фото)

10 липня відбулося перше відкрите тренування "Челсі" в каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Найближчі два тижні лондонський клуб буде знаходиться на тренувальних зборах у США.

Найближчі товариські матчі "Челсі" в Америці:

15 липня "Челсі" – "Клуб Америка" 04:00 за київським часом

18 липня "Челсі" – "Сувон Блювінгз" 06:00 за київським часом

22 липня "Челсі" – "Лос Анджелес" 03:30 за київським часом

Очікується, що в матчі 22 липня за "Лос-Анджелес" зіграє новобранець клубу Девід Бекхем.

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