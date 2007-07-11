Шева розпочав тренування в США (фото)
12:59, 11 липня 2007Спорт
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22 липня Челсі вийде проти команди Бекхема
|Фото АР
Найближчі товариські матчі "Челсі" в Америці:
15 липня "Челсі" – "Клуб Америка" 04:00 за київським часом
18 липня "Челсі" – "Сувон Блювінгз" 06:00 за київським часом
22 липня "Челсі" – "Лос Анджелес" 03:30 за київським часом
Очікується, що в матчі 22 липня за "Лос-Анджелес" зіграє новобранець клубу Девід Бекхем.
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