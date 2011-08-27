Чемпіонат Італії з футболу зривається на очах

Перший тур чемпіонату Італії з футболу сезону-2011/12, матчі якого мали відбутися 27 і 28 серпня, скасований. Союз футболістів Італії (AIC) оголосив страйк, оскільки йому не вдалося домовитися про умови нової колективної угоди з керівниками клубів серії А, повідомляє Лента.ру з посиланням на офіційний сайт серії А.

Попередня колективна угода між гравцями і клубами закінчилася після сезону-2010/11. AIC зробив клубам пропозицію підписати тимчасову угоду до кінця сезону-2011/12, але ліга відмовилася.

Як зазначає AFP, головною причиною розбіжностей став "податок солідарності" - запроваджений урядом Італії антикризовий захід. Він полягає в тому, що люди з високим рівнем доходів повинні платити додатковий податок.

Керівники італійських клубів вважають, що цей податок повинні платити самі гравці. За словами представників AIC, футболісти в принципі не проти платити "податок солідарності", але не хочуть бути єдиними людьми в Італії, які його платять. Гравці вимагають, щоб цей податок був оформлений законодавчо.

Крім того, AIC наполягає, щоб у разі розбіжностей з тренерами чи керівниками клубів, гравців, які мають чинний контракт, не можна було усувати від тренувань з основним складом команди.

Міністр спорту Італії Роккі Крімі сказав, що в очах громадян Італії страйк футболістів є "найненормальнішим" в історії країни. Крімі закликав сторони забути про особисті чвари і закінчити цю "неприйнятну" суперечку.