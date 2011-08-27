Українська команда вирушає на престижний супермарафон у Сахарі

Команда українських легкоатлетів заявила про намір поборотися за призові місця в 10-денному марафоні «Des Sable», який вже в 27-й раз відбудеться в пісках Сахари в квітні 2012 року.

Про це учасники команди заявили на прес-конференції в УНІАН.

Як сказав капітан команди Ігор КУЧЕРЕНКО, його торішній досвід участі в супермарафоні свідчить, що ці змагання не схожі на жодні в світі: за 10 днів при температурі до 53-55 градусів за Цельсієм і піщаних бурях необхідно подолати 250 км, частину – по пісках і барханах, наперед не знаючи ні самої траси, ні протяжності конкретних її етапів.

Але головне – учасникам марафону, яких минулого року було близько 900 чоловік із десятків країн, доводиться нести на собі впродовж всього маршруту всю необхідну амуніцію, включаючи продукти харчування. Тобто в рюкзаку вагою в 6-7 кг необхідно мати тижневий запас їжі, спальний мішок, ковдру, компас, дзеркало (подавати сигнали), ракетницю (на екстрений випадок) та інші необхідні речі, оскільки, за правилами змагань, організатори надають атлетам лише воду.

За словами президента Федерації легкої атлетики в Києві Віктора ГРИНЮКА, цей Султанський марафон у Марокко є таким самим престижним і популярним змаганням у легкій атлетиці, як «Формула-1» в автосвіті.

«Тут людина показує себе на межі своїх можливостей, і ми хочемо, щоб спортсмени з України показали себе на найвищому рівні», - наголосив він.

«Водночас, федерація має намір надати цій справі методичне і спортивне звучання», - сказав В.ГРИНЮК.

Всього в команді України, яку тренує Олександр КУЗІН, четверо учасників – І.КУЧЕРЕНКО, Леонід ШВЕЦОВ, Андрій СОЛОДОВНИКОВ і Юрій КЛИМ. Вони вважають, що мають всі шанси на перемогу.