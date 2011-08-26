Результати матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу
20:28, 26 серпня 2011Спорт
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Команди рвуться з низу таблиці
Закінчуються сьогоднішні матчі Чемпіонату України з футболу
Металург - Олександрія 3:1 (Траоре 53, Морозюк 60, Іванко 83 - Сидоренко 28)
Волинь - Оболонь 1:1 (Майкон 44 - Тимченко 12).
Завтра тур продовжать...Кривбас (10) - Зоря (7)
Арсенал (12) - Таврія (11)
... і завершать в неділю
Іллічівець (5) - Ворскла (11)
Дніпро (9) - Динамо (17)
Чорноморець (4) - Шахтар (19)
Карпати (5) - Металіст (15)
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