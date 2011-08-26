Результати матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу

20:28, 26 серпня 2011
Спорт
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Команди рвуться з низу таблиці

Закінчуються сьогоднішні матчі Чемпіонату України з футболу

Металург - Олександрія 3:1 (Траоре 53, Морозюк 60, Іванко 83 - Сидоренко 28)

Волинь - Оболонь 1:1 (Майкон 44 - Тимченко 12).

Завтра тур продовжать...

Кривбас (10) - Зоря (7)

Арсенал (12) - Таврія (11)

... і завершать в неділю

Іллічівець (5) - Ворскла (11)

Дніпро (9) - Динамо (17)

Чорноморець (4) - Шахтар (19)

Карпати (5) - Металіст (15)

 

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