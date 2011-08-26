Результати матчів 8-го туру Чемпіонату України з футболу

Команди рвуться з низу таблиці

Закінчуються сьогоднішні матчі Чемпіонату України з футболу Металург - Олександрія 3:1 (Траоре 53, Морозюк 60, Іванко 83 - Сидоренко 28) Волинь - Оболонь 1:1 (Майкон 44 - Тимченко 12). Завтра тур продовжать... Кривбас (10) - Зоря (7) Арсенал (12) - Таврія (11) ... і завершать в неділю Іллічівець (5) - Ворскла (11) Дніпро (9) - Динамо (17) Чорноморець (4) - Шахтар (19) Карпати (5) - Металіст (15)

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