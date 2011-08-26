Динамо, Ворскла і Металіст отримали суперників у Лізі Європи

15:13, 26 серпня 2011
Спорт
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Жеребкування групового раунду

Визначилися всі учасники та групи групового раунду Ліги Європи.

Україну тут представляють три команди - "Динамо" (Київ), "Металіст" (Харків) і "Ворскла" (Полтава).

Група A

"Тоттенхем"

"Рубін"

ПАОК

"Шемрок Роверс"

Група B

"Копенгаген"

"Стандард"

"Ганновер"

"Ворскла"

Група C

ПСВ

"Хапоель" Т-А

"Рапід" Б

"Легія"

Група D

"Спортинг"

"Лаціо"

"Цюріх"

"Васлуй"

Група E

"Динамо"

"Бешикташ"

"Сток Сіті"

"Маккабі" Т-А

Група F

"Парі Сен-Жермен"

"Атлетик"

"Зальцбург"

"Слован"

Група G

"АЗ Алкмар"

"Металіст"

"Аустрія"

"Мальме"

Група H

"Брага"

"Брюгге"

"Бірмінгем"

"Марибор"

Група I

"Атлетико"

"Удінезе"

"Ренн"

"Сьон"

Група J

"Шальке"

"Стяуа"

"Маккабі" Х

АЕК Ларнака

Група K

"Твенте"

"Фулхем"

"Оденсе"

"Вісла"

Група L

"Андерлехт"

АЕК Афіни

"Локомотив" М

"Штурм"

Чемпіон

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