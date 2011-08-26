Динамо, Ворскла і Металіст отримали суперників у Лізі Європи

Жеребкування групового раунду

Визначилися всі учасники та групи групового раунду Ліги Європи. Україну тут представляють три команди - "Динамо" (Київ), "Металіст" (Харків) і "Ворскла" (Полтава). Група A "Тоттенхем" "Рубін" ПАОК "Шемрок Роверс" Група B "Копенгаген" "Стандард" "Ганновер" "Ворскла" Група C ПСВ "Хапоель" Т-А "Рапід" Б "Легія" Група D "Спортинг" "Лаціо" "Цюріх" "Васлуй" Група E "Динамо" "Бешикташ" "Сток Сіті" "Маккабі" Т-А Група F "Парі Сен-Жермен" "Атлетик" "Зальцбург" "Слован" Група G "АЗ Алкмар" "Металіст" "Аустрія" "Мальме" Група H "Брага" "Брюгге" "Бірмінгем" "Марибор" Група I "Атлетико" "Удінезе" "Ренн" "Сьон" Група J "Шальке" "Стяуа" "Маккабі" Х АЕК Ларнака Група K "Твенте" "Фулхем" "Оденсе" "Вісла" Група L "Андерлехт" АЕК Афіни "Локомотив" М "Штурм" Чемпіон

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter