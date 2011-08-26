Динамо, Ворскла і Металіст отримали суперників у Лізі Європи
15:13, 26 серпня 2011Спорт
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Жеребкування групового раунду
Визначилися всі учасники та групи групового раунду Ліги Європи.
Україну тут представляють три команди - "Динамо" (Київ), "Металіст" (Харків) і "Ворскла" (Полтава).
Група A
"Тоттенхем"
"Рубін"
ПАОК
"Шемрок Роверс"
Група B
"Копенгаген"
"Стандард"
"Ганновер"
"Ворскла"
Група C
ПСВ
"Хапоель" Т-А
"Рапід" Б
"Легія"
Група D
"Спортинг"
"Лаціо"
"Цюріх"
"Васлуй"
Група E
"Динамо"
"Бешикташ"
"Сток Сіті"
"Маккабі" Т-А
Група F
"Парі Сен-Жермен"
"Атлетик"
"Зальцбург"
"Слован"
Група G
"АЗ Алкмар"
"Металіст"
"Аустрія"
"Мальме"
Група H
"Брага"
"Брюгге"
"Бірмінгем"
"Марибор"
Група I
"Атлетико"
"Удінезе"
"Ренн"
"Сьон"
Група J
"Шальке"
"Стяуа"
"Маккабі" Х
АЕК Ларнака
Група K
"Твенте"
"Фулхем"
"Оденсе"
"Вісла"
Група L
"Андерлехт"
АЕК Афіни
"Локомотив" М
"Штурм"
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