Результати матчів Ліги Європи
Три українські клуби - в груповому раунді
Закінчилися матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи
Динамо Бухарест - Ворскла 2:3 (Торже 45, Цукудян 90 - Янузі 37, Баранник 72, 78). Перший матч 1:2
Динамо Київ - Літекс 1:0 (Мілевський 74). 2:1
Сошо - Металіст 0:4 (Соса 6, Крістальдо 11, 41, Тайсон 51). 0:0
Дніпро - Фулхем 1:0 (Шахов 22) 0:3
Карпати - ПАОК 1:1 (Лукас 45 пен. - Балафакс 55) 0:2
Сьогодні Ворскла, Динамо і Металіст дізнаються своїх суперників у груповому раунді.
У жеребкуванні групового етапу, яке пройде сьогодні в Монако, візьмуть участь 38 переможців раунду плей-офф і 10 клубів, що поступилися в раунді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.
Відповідно до рейтингу кожна з 48 команд буде посіяна в один з чотирьох кошиків. Клуби з однієї національної асоціації будуть розведені по різних квартетах. Після закінчення жеребкування комп`ютер визначить підсумкове положення команд у групах, а з ним і черговість матчів удома та на виїзді.
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Результати решти матчів
З великим рахунком виграли
Шальке - ХІК 6:1 (0:2)
Алкмаар - Олесунн 6:0 (1:1)
ПСВ - Рід 5:0 (0:0)
Ренн - Црвена Звезда 4:0 (2:1)
Хапоель Т-А - Екранас 4:0 (0:1)
Гімараеш - Атлетіко 0:4 (0:2)
Бірмінгем - Насьонал 3:0 (0:0)
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У двох зустрічах знадобився екстра-тайм
Партизан - Шемрок Роверс 1:2 (1:1)
Динамо Тбілісі - АЕК 1:1 (0:1)
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Дві команди перемогли завдяки голам на виїзді
Янг Бойз - Брага 2:2 (0:0)
Зальцбург - Омонія 1:0 (1:2)
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Московський Спартак вів у рахунку 2:0, але все-таки залишився поза межами турніру. Аланії двох забитих м`ячів також не вистачило для загальної перемоги. А ось Локомотиву допомогли два голи з першої зустрічі.
Спартак Москва - Легія 2:3 (2:2)
Аланія - Бешикташ 2:0 (0:3)
Спартак Трнава - Локомотив 1:1 (0:2)
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Завдяки результату першої зустрічі пройшли далі
Газ-Метан - Аустрія 1:0 (1:3)
Спарта Прага - Васлуй 1:0 (0:2)
Панатінаїкос - Маккабі Т-А 2:1 (0:3)
Рома - Слован Братислава 1:1 (0:1)
ЦСКА Софія - Стяуа 1:1 (0:2)
Рейнджерс - Марибор 1:1 (1:2)
Севілья - Ганновер 1:1 (1:2)
Андерлехт - Бурсаспор 2:2 (2:1)
Тоттенхем - Хартс 0:0 (5:0)
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Починали гру "з нуля"
АЕК Ларнака - Русенборг 2:1 (0:0)
Сьон - Селтік 3:1 (0:0)
Спортинг - Нордшелланд 2:1 (0:0)
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У решті матчів
Работнічкі - Лаціо 1:3 (0:6)
Стрк Сіті - Тун 4:1 (1:0)
ПСЖ - Діфферданж 2:0 (4:0)
Рапід Бухарест - Шленськ 1:0 (3:1)
Гельсинборг - Стандард 1:3 (0:1)
Брюгге - Зестапоні 2:0 (3:3)
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Матч Трабзонспор - Атлетік відмінили, оскільки рішенням Федерації футболу Туреччини, схваленим УЄФА, Трабзонспор переведений у розіграш Ліги чемпіонів замість Фенербахче.