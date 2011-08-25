Журналісти назвали кращого футболіста Європи

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі визнаний кращим гравцем Європи за підсумками сезону-2010/11, повідомляє Бі-бі-сі.

Про це було оголошено на урочистій церемонії в Монако, в рамках якої раніше відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів.

Суперниками аргентинця, який у складі "Барселони" в травні став переможцем головного клубного турніру континенту, були його одноклубник Хаві та Кріштіану Роналду з мадридського "Реалу". Переможця визначили 53 журналісти з країн - членів Європейського футбольного союзу.

Раніше Мессі був визнаний кращим гравцем світу 2010 року.