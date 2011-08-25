Ворскла, Динамо і Металіст пройшли до групового етапу Ліги Європи
А Дніпро і Карпати - добре зіграли
Закінчилися матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи
Динамо Бухарест - Ворскла 2:3 (Торже 45, Цукудян 90 - Янузи 37, Баранник 72, 78). Перший матч 1:2
Спартак Москва - Легія 2:3 (2:2)
Ренн - Црвена Звезда 4:0 (2:1)
ПСВ - Рід 5:0 (0:0)
АЕК Ларнака - Русенборг 2:1 (0:0)
Спартак Трнава - Локомотив 1:1 (0:2)
Динамо Київ - Літекс 1:0. Мілевський 74 (2:1)
Газ-Метан - Аустрія 1:0 (1:3)
Хапоель Т-А - Екранас 4:0 (0:1)
ЦСКА Софія - Стяуа 1:1 (0:2)
Янг Бойз - Брага 2:2 (0:0)
Динамо Тбілісі - АЕК 1:1 (0:1)
Рапід Бухарест - Шльонськ 1:0 (3:1)
Спарта Прага - Васлуй 1:0 (0:2)
Гельсинборг - Стандард 1:3 (0:1)
Шальке - ХІК 6:1 (0:2)
Гімараеш - Атлетіко 0:4 (0:2)
Андерлехт - Бурсаспор 2:2 (2:1)
Рейнджерс - Марібор 1:1 (1:2)
Дніпро - Фулхем 1:0. Шахов 22 (0:3)
Сьон - Селтік 3:1 (0:0)
Брюгге - Зестапоні 2:0 (3:3)
Панатінаїкос - Маккабі Т-А 2:1 (0:3)
Аланія - Бешикташ 2:0 (0:3)
Сошо - Металіст 0:4. Соса 6, Кристальдо 11, 41, Тайсон 51 (0:0)
Рома - Слован Братислава 1:1 (0:1)
Работнічкі - Лаціо 1:3 (0:6)
Бірмінгем - Насьонал 3:0 (0:0)
Сток Сіті - Тун 4:1 (1:0)
Алкмаар - Олесунн 5:0 (1:1)
ПСЖ - Діфферданж 2:0 (4:0)
Тоттенхем - Хартс 0:0 (5:0)
Карпати - ПАОК 1:1. Лукас 45 пен. - Балафакс 55 (0:2)
Партизан - Шемрок Роверс 1:2 (1:1)
Зальцбург - Омонія 1:0 (1:2)
Севілья - Ганновер 1:1 (1:2)
Спортинг - Нордшелланд 2:1 (0:0)
***
Трабзонспор - Атлетік. Матч відмінено, оскільки рішенням Федерації футболу Туреччини Трабзонспор переведений у розіграш Ліги чемпіонів замість Фенербахче. УЄФА затвердив це рішення.