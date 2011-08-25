Шахтар зіграє в ЛЧ з Порту, Зенітом і АПОЕЛем

Результати жеребкування

Закінчилося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА Група А. Баварія, Вільярреал, Манчестер Сіті, Наполі Група В. Інтер, ЦСКА, Лілль, Трабзонспор Група С. МЮ, Бенфіка, Базель, Оцелул Група D. Реал, Ліон, Аякс, Динамо Загреб Група E. Челсі, Валенсія, Байєр, Генк Група F. Арсенал, Марсель, Олімпіакос, Борусія Група G. Порту, Шахтар, Зеніт, АПОЕЛ Група Н. Барселона, Мілан, БАТЕ, Вікторія *** Матчі призначені на: 1 тур. 13-14 вересня 2 тур. 27-28 вересня 3 тур. 18-19 жовтня 4 тур. 1-2 листопада 5 тур. 22-23 листопада 6 тур. 6-7 грудня

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