Українських біатлоністок позбавили президентської стипендії

Українські біатлоністки Валя та Віта Семеренко, а також Олена Підгрушна, через допінговий скандал вже два місяці не отримують президентську стипендію.

Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

«На даний момент стипендію ми не отримуємо, і дуже хочеться вірити в те, що це дійсно якась помилка, яку виправлять. Коли спочатку ми з сестрою й Оленою дізналися про сформовану ситуацію, ми, м'яко кажучи, були шоковані. Ми одразу ж звернулися за роз'ясненнями до старшого тренера, і він сказав, що питання вирішується. Але як бачите, вирішується воно вже 2 місяці й поки безрезультатно. Хочеться сподіватися, що стипендію нам таки будуть платити, — сказала спортсменка. - Як нам пояснили тренери, то на стипендію нас подавали в списку за медалі чемпіонату світу. Але, на жаль, у нас відбулася дуже неприємна ситуація, про яку ви знаєте, а наказом на отримання стипендії за золоту медаль в естафеті на Чемпіонаті Європи нас не підстрахували».

Нагадаємо, Україна втратила медалі в естафеті на чемпіонаті світу з-за дискваліфікації Оксани Хвостенко. У той же час, сестри Семеренко і Е. Підгрушна мають право на президентську стипендію, так як вони виграли естафету на чемпіонаті Європи.

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