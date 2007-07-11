Путін: Боротися з розкраданням коштів для олімпійського Сочі буде спецгрупа
Як вберегти від крадіїв 12 млрд. доларів
Президент Росії Володимир Путін має намір створити робочу групу за участю Генпрокуратури РФ для забезпечення безпеки зимової Олімпіади, яка пройде в Сочі 2014 року, і для запобігання розкраданню виділених у рамках підготовки до Ігор державних ресурсів.
На нараді з членами уряду глава російської держави, який брав участь у презентації заявки Сочі в Гватемалі, зазначив, що в підписаному ним указі про підготовку і проведення Олімпійський ігор в Сочі в одному з пунктів йдеться про необхідність створення безпечних умов для гостей і учасників Олімпіади.
"Трактувати його ми повинні широко. Маю намір звернутися до Генпрокуратури і створити відповідну робочу групу із забезпечення безпеки в майбутньому і з супроводу проектів будівництва необхідних об`єктів з тим, щоб ми гроші витрачали раціонально і щоб не допускати у жодному випадку розкрадання державних ресурсів", - сказав президент РФ.
На заходи щодо підготовки Сочі до Олімпіади-2014 виділяються 12 мільярдів доларів - половина буде з державного бюджету, решта - з позабюджетних джерел.
"Це означає, що гроші, заплановані нами, зокрема в рамках трирічного бюджету, повинні бути використані раціонально: на будівництво доріг, мостів, тунелів, зв`язку, водопостачання, каналізації, електропостачання", - зазначив Путін.
"Я прошу вас діяти також наполегливо і також професійно, як ми діяли під час просуванні заявки Сочі", - заявив Путін, звертаючись до членів кабінету міністрів.