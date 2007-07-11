Путін: Боротися з розкраданням коштів для олімпійського Сочі буде спецгрупа

Президент Росії Володимир Путін має намір створити робочу групу за участю Генпрокуратури РФ для забезпечення безпеки зимової Олімпіади, яка пройде в Сочі 2014 року, і для запобігання розкраданню виділених у рамках підготовки до Ігор державних ресурсів.

На нараді з членами уряду глава російської держави, який брав участь у презентації заявки Сочі в Гватемалі, зазначив, що в підписаному ним указі про підготовку і проведення Олімпійський ігор в Сочі в одному з пунктів йдеться про необхідність створення безпечних умов для гостей і учасників Олімпіади.

"Трактувати його ми повинні широко. Маю намір звернутися до Генпрокуратури і створити відповідну робочу групу із забезпечення безпеки в майбутньому і з супроводу проектів будівництва необхідних об`єктів з тим, щоб ми гроші витрачали раціонально і щоб не допускати у жодному випадку розкрадання державних ресурсів", - сказав президент РФ.

На заходи щодо підготовки Сочі до Олімпіади-2014 виділяються 12 мільярдів доларів - половина буде з державного бюджету, решта - з позабюджетних джерел.

"Це означає, що гроші, заплановані нами, зокрема в рамках трирічного бюджету, повинні бути використані раціонально: на будівництво доріг, мостів, тунелів, зв`язку, водопостачання, каналізації, електропостачання", - зазначив Путін.

"Я прошу вас діяти також наполегливо і також професійно, як ми діяли під час просуванні заявки Сочі", - заявив Путін, звертаючись до членів кабінету міністрів.

РІА "Новости"