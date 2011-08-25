Результати матчів Ліги чемпіонів

Лондонський "Арсенал" здобув перемогу над італійським "Удінезе" з рахунком 2:1 у другому матчі плей-офф кваліфікації футбольної Ліги чемпіонів, що пройшов у середу в Удіне, і вийшов у груповий етап турніру.

Перша зустріч між командами, що відбулася 16 серпня в Лондоні, закінчилася з рахунком 1:0 на користь клубу з Англії.

Футболісти казанського "Рубіна" не зуміли пробитися в основну стадію Ліги чемпіонів, зігравши внічию з французьким "Ліоном".

Матч, що проходив у Казані, завершився з рахунком 1:1. Тижнем раніше французький клуб на своєму полі домігся перемоги 3:1.

У груповий етап Ліги чемпіонів вийшов білоруський БАТЕ, який здобув на виїзді перемогу над австрійським "Штурмом" з рахунком 2:0 (у першій грі була зафіксована нічия - 1:1).

Чеська "Вікторія" вибила з розіграшу данський "Копенгаген" - 2:1 (у першій зустрічі клуб з Чехії також був сильнішим з рахунком 3:1).

Португальська "Бенфіка" вийшла у груповий етап завдяки перемозі над голландським "Твенте" - 3:1 (у першому матчі команди не виявили переможця - 2:2).

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів пройде в четвер, повідомляє РИА Новости.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація

Плей-офф

Матчі

Удінезе Італія - Арсенал Англія - 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 - Ді Натале (39), 1:1 - ван Персі (55), 1:2 - Уолкотт (70).

Перший матч: 0:1.

Штурм Австрія - БАТЕ Білорусь - 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 - Володько (36), 0:2 - Сіміч (69).

Перший матч: 1:1.

Вікторія Пльзень Чехія - Копенгаген Данія - 2:1 (0:1, 2:0)

Голи: 0:1 - Боланьос (32), 1:1 - Бакош (68), 2:1 - Дуріс (90).

Перший матч: 3:1.

Бенфіка Португалія - Твенте Нідерланди - 3:1 (0:0, 3:1)

Голи: 1:0 - Вітцель (46), 2:0 - Луїзао (59), 3:0 - Вітцель (66), 3:1 - Руїс (85).

Перший матч: 2:2.

Рубін Росія - Ліон Франція - 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 - Натхо (77), 1:1 - Коне (87).

Перший матч - 1:3.

Gazeta.ua