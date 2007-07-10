Суперкубок України з футболу знайшов свого володаря

Закінчився матч між київським Динамо і донецьким Шахтарем за Суперкубок України.

Основний час приніс нічию 2:2, у Динамо обидва голи забив Тарас Михалик (26, 30), у Шахтаря – Олександр Гладкий (14) і Сергій Ткаченко (56). У пенальті точнішими були київські гравці - 4:2.

Володарем Суперкубка України 2007 року стає київське Динамо.