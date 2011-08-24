Результати матчів Ліги чемпіонів

Ігри-відповіді раунду плей-офф

Закінчився перший день матчів-відповідей раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА. АПОЕЛ - Вісла Краків 3:1 (Перший матч 0:1) Генк - Маккабі Хайфа 2:1 (1:2). За пенальті 4:1 Мальме - Динамо Загреб 2:0 (1:4) Вільяреал - Оденсе 3:0 (0:1) Цюріх - Баварія 0:1 (0:2) Сьогодні грають Рубін - Ліон (Перший матч 1:3) Вікторія Пльзень - Копенгаген (3:1) Штурм - БАТЕ (1:1) Бенфіка - Твенте (2:2) Удінезе - Арсенал (0:1)

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