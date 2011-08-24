Результати матчів Ліги чемпіонів

08:20, 24 серпня 2011
Спорт
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Ігри-відповіді раунду плей-офф  

Закінчився перший день матчів-відповідей раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

АПОЕЛ - Вісла Краків 3:1 (Перший матч 0:1)

Генк - Маккабі Хайфа 2:1 (1:2). За пенальті 4:1

Мальме - Динамо Загреб 2:0 (1:4)

Вільяреал - Оденсе 3:0 (0:1)

Цюріх - Баварія 0:1 (0:2)

Сьогодні грають

Рубін - Ліон (Перший матч 1:3)

Вікторія Пльзень - Копенгаген (3:1)

Штурм - БАТЕ (1:1)

Бенфіка - Твенте (2:2)

Удінезе - Арсенал (0:1)

 

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