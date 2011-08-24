Результати матчів Ліги чемпіонів
08:20, 24 серпня 2011Спорт
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Ігри-відповіді раунду плей-офф
Закінчився перший день матчів-відповідей раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.
АПОЕЛ - Вісла Краків 3:1 (Перший матч 0:1)
Генк - Маккабі Хайфа 2:1 (1:2). За пенальті 4:1
Мальме - Динамо Загреб 2:0 (1:4)
Вільяреал - Оденсе 3:0 (0:1)
Цюріх - Баварія 0:1 (0:2)
Сьогодні грають
Рубін - Ліон (Перший матч 1:3)
Вікторія Пльзень - Копенгаген (3:1)
Штурм - БАТЕ (1:1)
Бенфіка - Твенте (2:2)
Удінезе - Арсенал (0:1)
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