Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу
06:15, 22 серпня 2011Спорт
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Лідери забивають і виграють
Завершився 7-й тур Чемпіонату України з футболу
Ворскла - Дніпро 0:0
Шахтар - Іллічівець 3:0 (Едуардо 51, Тейшейра 30, Селезнев 51)
Таврія - Карпати 1:1 (Калініченко 33, Лукас 78)
Металіст - Металург 2:0 (Крістальдо 14, 35)
Динамо - Кривбас 1:0 (Ярмоленко 50)
Нагадаємо, що раніше зіграли...
Олександрія - Оболонь 1:0 (Кабанов 73)
Чорноморець - Волинь 0:0
Зоря - Арсенал 0:3 (Кобахідзе 16, 53, Ковпак 62)
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Матчі 8-го туру призначені на...
26 серпня
Металург (4) - Олександрія (7)
Волинь (11) - Оболонь (3)
27 серпня Кривбас (10) - Зоря (7)
Арсенал (12) - Таврія (11)
28 серпня
Іллічівець (5) - Ворскла (11)
Дніпро (9) - Динамо (17)
Чорноморець (4) - Шахтар (19)
Карпати (5) - Металіст (15)
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