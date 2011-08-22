Результати 7-го туру Чемпіонату України з футболу

Лідери забивають і виграють

Завершився 7-й тур Чемпіонату України з футболу Ворскла - Дніпро 0:0 Шахтар - Іллічівець 3:0 (Едуардо 51, Тейшейра 30, Селезнев 51) Таврія - Карпати 1:1 (Калініченко 33, Лукас 78) Металіст - Металург 2:0 (Крістальдо 14, 35) Динамо - Кривбас 1:0 (Ярмоленко 50) Нагадаємо, що раніше зіграли... Олександрія - Оболонь 1:0 (Кабанов 73) Чорноморець - Волинь 0:0 Зоря - Арсенал 0:3 (Кобахідзе 16, 53, Ковпак 62) *** Матчі 8-го туру призначені на... 26 серпня Металург (4) - Олександрія (7) Волинь (11) - Оболонь (3) 27 серпня Кривбас (10) - Зоря (7) Арсенал (12) - Таврія (11) 28 серпня Іллічівець (5) - Ворскла (11) Дніпро (9) - Динамо (17) Чорноморець (4) - Шахтар (19) Карпати (5) - Металіст (15)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter