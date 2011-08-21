У Дагестані Ето'О одержуватиме 20 мільйонів євро

Згідно з повідомленнями італійської преси, гравець збірної Камеруну Самюель Ето`О у понеділок буде офіційно представлений, як футболіст махачкалінського "Анжі", де він зароблятиме рекордні 20,5 млн. євро за рік.

"Якщо все піде за планом, Самюель пройде медогляд і вже у понеділок або вівторок буде офіційно представлений як гравець "Анжі", - цитує слова його агента Клаудіо Вігореллі інтернет-ресурс FootballItalia.com.

Офіційна сума трансферу не розголошується, але за даними італійських ЗМІ міланський "Інтер" одержить від дагестанського клубу компенсацію на 27 млн. євро.

Наразі найоплачуванішим футболістом світу є півзахисник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду, який заробляє близько 13 млн. євро за рік, нагадує Бі-бі-сі.

Найвище оплачуваний гравець Російської футбольної прем`єр-ліги - придбаний у лютому ц.р. капітан "Анжі", 38-річний бразилець Роберто Карлос. Його річний заробіток - 4-5 млн. євро.