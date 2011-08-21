На Північному Кавказі загинула альпіністка з Одеси
14:44, 21 серпня 2011Спорт
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Тіло шукатимуть завтра
Туристка з України зірвалася з висоти 4,2 кілометра в горах Північної Осетії і розбилася на смерть, повідомили РІА "Новости" в прес-службі МНС республіки.
"Вона була у складі групи з України міста Одеси. На висоті 4200 метрів на Кораугомському перевалі обірвався карниз, в результаті цього дівчина зірвалася в провалля", - сказав співрозмовник.
За його словами, у понеділок для евакуації тіла загиблої туристки до місця трагедії висуватимуться групи рятувальників з Північно-Осетинського загону МНС, а також Кисловодська, Ставрополя і Карачаєво-Черкесії.
За останній місяць це вже четвертий турист, який гине в горах Північної Осетії, зазначає агентство.
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