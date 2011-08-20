Результати матчів 7-го туру Чемпіонату України з футболу

21:48, 20 серпня 2011
Спорт
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На дві гри один гол

Закінчилися чергові матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу

Олександрія - Оболонь 1:0 (Кабанов 73)

Чорноморець - Волинь 0:0

Нагадаємо, що вчора зіграли...

Зоря - Арсенал 0:3 (Кобахідзе 16, 53, Ковпак 62)

...а завтра тур завершать

Ворскла (10) - Дніпро (8)

Шахтар (16) - Іллічівець (5)

Таврія (10) - Карпати (4)

Металіст (12) - Металург (4)

Динамо (14) - Кривбас (10)

 

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