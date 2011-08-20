Результати матчів 7-го туру Чемпіонату України з футболу
21:48, 20 серпня 2011Спорт
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На дві гри один гол
Закінчилися чергові матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу
Олександрія - Оболонь 1:0 (Кабанов 73)
Чорноморець - Волинь 0:0
Нагадаємо, що вчора зіграли...Зоря - Арсенал 0:3 (Кобахідзе 16, 53, Ковпак 62)
...а завтра тур завершать
Ворскла (10) - Дніпро (8)
Шахтар (16) - Іллічівець (5)
Таврія (10) - Карпати (4)
Металіст (12) - Металург (4)
Динамо (14) - Кривбас (10)
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