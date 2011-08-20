Результати матчів 7-го туру Чемпіонату України з футболу

На дві гри один гол

Закінчилися чергові матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу Олександрія - Оболонь 1:0 (Кабанов 73) Чорноморець - Волинь 0:0 Нагадаємо, що вчора зіграли... Зоря - Арсенал 0:3 (Кобахідзе 16, 53, Ковпак 62) ...а завтра тур завершать Ворскла (10) - Дніпро (8) Шахтар (16) - Іллічівець (5) Таврія (10) - Карпати (4) Металіст (12) - Металург (4) Динамо (14) - Кривбас (10)

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