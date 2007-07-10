Англійці вибрали найкращий гол в історії футболу (відео)

Англійський футбольний журнал World Soccer оприлюднив список найкрасивіших голів в історії футболу. Перше місце зайняв прохід і точний удар Дієго Марадони в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 1986 року Аргентина - Англія (2:1), повідомляє Лента.ру. Марадона отримав м`яч на своїй половині поля, обіграв п`ятьох суперників і вразив порожні ворота.

У тому матчі капітан збірної Аргентини забив два голи. Спочатку він відкрив рахунок, переправивши м`яч у ворота голкіпера англійців Пітера Шилтона рукою. Марадона довгий час відмовлявся визнати, що зіграв не за правилами, кажучи, що гол був забитий "божою рукою", але через багато років розповів, що вчинив навмисно.

Друге місце зайняв гол форварда збірної Голландії Марко ван Бастена у фіналі чемпіонату Європи 1988 року проти СРСР (2:0). На третю позицію журнал World Soccer поставив удар Зінедіна Зідана у фіналі Ліги чемпіонів - 2001/02 "Реал" (Мадрид) - "Байєр" (Леверкузен).

Англійський журнал назвав також кращий матч і кращу команду в історії футболу. Найвидовищнішою грою визнаний півфінал чемпіонату світу 1970 року Італія - Німеччина (4:3), а найкращою командою - збірна Бразилії, яка виграла першість планети в тому ж 1970 році.

Гол Марадони

