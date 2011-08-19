В автокатастрофі загинув захисник київського «Арсеналу» (додане фото)

24-річний захисник футбольного клубу «Арсенал» (Київ) Євген Євсєєв загинув у автомобільній катастрофі в ніч з четверга на п’ятницю. Про це повідомляє "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на офіційний сайт клубу.

Футболіст, який належить київському клубу, перебував у оренді клубу другої ліги «Прикарпаття» міста Івано-Франківська. За наявною інформацією, аварія автомобіля, в якому їхав Є. Євсєєв, сталася в Івано-Франківській області, недалеко від міста Калуш.

За даними ряду ЗМІ, в машині їхало ще дві людини, які залишилися живі.

26 червня 2010 трагічно загинув батько Євгена — колишній футболіст київського «Динамо», тренер «Арсеналу» Василь Євсєєв.

Євген Євсєєв вихованець київського «Динамо». У 2004 році перейшов до київського ЦСКА, який тоді виступав у першій лізі. Усього за ЦСКА провів 38 матчів. Улітку 2006 року перейшов до київського «Арсеналу». За цей клуб провів 62 гри, забив 2 голи