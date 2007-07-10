Вейн Руні відправив телеоператора у нокдаун

Зйомки рекламного кліпу компанії Nike за участю форварда збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Вейна Руні закінчилися цікавим інцидентом. Футболіст, жонглював м`ячем близько хвилини, потім потужно пробив в об`єктив телекамери. Удар вийшов настільки сильним, що оператор впав на землю, пише англійське видання The Sun.

Руні брав участь у зйомках ролика, який рекламує модель футбольних бутс Total90 Laser. У той час, поки футболіст демонстрував свою техніку, режисер просив його показати що-небудь особливе. Врешті-решт, керівник зйомок сказав Руні, що він може робити, що хоче, після чого м`яч полетів в об`єктив камери, повідомляє Лента.ру.

Видання розмістило на сайті газети відеозапис інциденту, зроблений з камери, в яку влучив м`яч.