Вейн Руні відправив телеоператора у нокдаун
09:58, 10 липня 2007Спорт
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Зйомки кліпу закінчилися інцидентом
|Вейн Руні
Руні брав участь у зйомках ролика, який рекламує модель футбольних бутс Total90 Laser. У той час, поки футболіст демонстрував свою техніку, режисер просив його показати що-небудь особливе. Врешті-решт, керівник зйомок сказав Руні, що він може робити, що хоче, після чого м`яч полетів в об`єктив камери, повідомляє Лента.ру.
Видання розмістило на сайті газети відеозапис інциденту, зроблений з камери, в яку влучив м`яч.
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