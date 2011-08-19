Результати матчів Ліги Європи

07:04, 19 серпня 2011
Спорт
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У плей-офф беруть участь 5 українських команд

5 українських клубів завершили перші матчі раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА

Літекс - Динамо Київ 1:2 (Янев 13 - Нінкович 7 пен., Ідейє 77)

Ворскла - Динамо Бухарест 2:1 (Кривошєєнко 32, Ребенок 89 - Нікулає 58)

ПАОК - Карпати 2:0 (Анастасіадіс 15, Ліно 56)

Металіст - Сошо 0:0

Фулхем - Дніпро 3:0 (Х`юз 38, Демпсі 43, 49)

***

Результати інших матчів.

Фінський ХІК сенсаційно взяв гору над "Шальке", братиславський "Слован" завдав поразки "Ромі". Зі свого боку репутацію грандів підтримали "Лаціо", ПСЖ і "Тоттенхем", забивши суперникам "скільки хотіли".

ХІК - Шальке 2:0

Слован Братислава - Рома 1:0

Лаціо - Работнічкі 6:0

Діфферданж - ПСЖ 0:4

Хартс - Тоттенхем 0:5

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Омонія, Ренн, Марибор, Андерлехт, Рапід виграли зустрічі, в яких суперник відкрив рахунок

Омонія - Зальцбург 2:1

Црвена Звезда - Ренн 1:2

Бурсаспор - Андерлехт 1:2

Шльонськ - Рапід Бухарест 1:3

Марибор - Рейнджерс 2:1

***

Зафіксовані 4 нічиї з голами...

Зестапоні - Брюгге 3:3

Легія - Спартак Москва 2:2

Олесунн - Алкмаар 1:1

Шемрок Роверс - Партизан 1:1

... і 8 (включаючи Металіст - Сошо) нульових

Нордшелланд - Спортинг 0:0

Русенборг - АЕК Ларнака 0:0

Насьонал - Бірмінгем 0:0

Атлетік - Трабзонспор 0:0

Селтік - Сьон 0:0

Рід - ПСВ 0:0

Брага - Янг Бойз 0:0

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У решті матчів

Локомотив - Спартак Трнава 2:0

Бешикташ - Аланія 3:0

АЕК - Динамо Тбілісі 1:0

Екранас - Хапоель Т-А 1:0

Васлуй - Спарта 2:0

Маккабі Т-А - Панатінаїкос 3:0

Стяуа - ЦСКА Софія 2:0

Тун - Сток Сіті 0:1

Стандард - Хельсінборг 1:0

Атлетіко - Гімараеш 2:0

Ганновер - Севілья 2:1

Аустрія Відень - Газ-Метан 3:1

***

Матчі у відповідь - 25 серпня

 

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