Результати матчів Ліги Європи

У плей-офф беруть участь 5 українських команд

5 українських клубів завершили перші матчі раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА Літекс - Динамо Київ 1:2 (Янев 13 - Нінкович 7 пен., Ідейє 77) Ворскла - Динамо Бухарест 2:1 (Кривошєєнко 32, Ребенок 89 - Нікулає 58) ПАОК - Карпати 2:0 (Анастасіадіс 15, Ліно 56) Металіст - Сошо 0:0 Фулхем - Дніпро 3:0 (Х`юз 38, Демпсі 43, 49) *** Результати інших матчів. Фінський ХІК сенсаційно взяв гору над "Шальке", братиславський "Слован" завдав поразки "Ромі". Зі свого боку репутацію грандів підтримали "Лаціо", ПСЖ і "Тоттенхем", забивши суперникам "скільки хотіли". ХІК - Шальке 2:0 Слован Братислава - Рома 1:0 Лаціо - Работнічкі 6:0 Діфферданж - ПСЖ 0:4 Хартс - Тоттенхем 0:5 *** Омонія, Ренн, Марибор, Андерлехт, Рапід виграли зустрічі, в яких суперник відкрив рахунок Омонія - Зальцбург 2:1 Црвена Звезда - Ренн 1:2 Бурсаспор - Андерлехт 1:2 Шльонськ - Рапід Бухарест 1:3 Марибор - Рейнджерс 2:1 *** Зафіксовані 4 нічиї з голами... Зестапоні - Брюгге 3:3 Легія - Спартак Москва 2:2 Олесунн - Алкмаар 1:1 Шемрок Роверс - Партизан 1:1 ... і 8 (включаючи Металіст - Сошо) нульових Нордшелланд - Спортинг 0:0 Русенборг - АЕК Ларнака 0:0 Насьонал - Бірмінгем 0:0 Атлетік - Трабзонспор 0:0 Селтік - Сьон 0:0 Рід - ПСВ 0:0 Брага - Янг Бойз 0:0 *** У решті матчів Локомотив - Спартак Трнава 2:0 Бешикташ - Аланія 3:0 АЕК - Динамо Тбілісі 1:0 Екранас - Хапоель Т-А 1:0 Васлуй - Спарта 2:0 Маккабі Т-А - Панатінаїкос 3:0 Стяуа - ЦСКА Софія 2:0 Тун - Сток Сіті 0:1 Стандард - Хельсінборг 1:0 Атлетіко - Гімараеш 2:0 Ганновер - Севілья 2:1 Аустрія Відень - Газ-Метан 3:1 *** Матчі у відповідь - 25 серпня

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