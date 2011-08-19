Результати матчів Ліги Європи
У плей-офф беруть участь 5 українських команд
5 українських клубів завершили перші матчі раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА
Літекс - Динамо Київ 1:2 (Янев 13 - Нінкович 7 пен., Ідейє 77)
Ворскла - Динамо Бухарест 2:1 (Кривошєєнко 32, Ребенок 89 - Нікулає 58)
ПАОК - Карпати 2:0 (Анастасіадіс 15, Ліно 56)
Металіст - Сошо 0:0
Фулхем - Дніпро 3:0 (Х`юз 38, Демпсі 43, 49)
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Результати інших матчів.
Фінський ХІК сенсаційно взяв гору над "Шальке", братиславський "Слован" завдав поразки "Ромі". Зі свого боку репутацію грандів підтримали "Лаціо", ПСЖ і "Тоттенхем", забивши суперникам "скільки хотіли".
ХІК - Шальке 2:0
Слован Братислава - Рома 1:0
Лаціо - Работнічкі 6:0
Діфферданж - ПСЖ 0:4
Хартс - Тоттенхем 0:5
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Омонія, Ренн, Марибор, Андерлехт, Рапід виграли зустрічі, в яких суперник відкрив рахунок
Омонія - Зальцбург 2:1
Црвена Звезда - Ренн 1:2
Бурсаспор - Андерлехт 1:2
Шльонськ - Рапід Бухарест 1:3
Марибор - Рейнджерс 2:1
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Зафіксовані 4 нічиї з голами...
Зестапоні - Брюгге 3:3
Легія - Спартак Москва 2:2
Олесунн - Алкмаар 1:1
Шемрок Роверс - Партизан 1:1
... і 8 (включаючи Металіст - Сошо) нульових
Нордшелланд - Спортинг 0:0
Русенборг - АЕК Ларнака 0:0
Насьонал - Бірмінгем 0:0
Атлетік - Трабзонспор 0:0
Селтік - Сьон 0:0
Рід - ПСВ 0:0
Брага - Янг Бойз 0:0
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У решті матчів
Локомотив - Спартак Трнава 2:0
Бешикташ - Аланія 3:0
АЕК - Динамо Тбілісі 1:0
Екранас - Хапоель Т-А 1:0
Васлуй - Спарта 2:0
Маккабі Т-А - Панатінаїкос 3:0
Стяуа - ЦСКА Софія 2:0
Тун - Сток Сіті 0:1
Стандард - Хельсінборг 1:0
Атлетіко - Гімараеш 2:0
Ганновер - Севілья 2:1
Аустрія Відень - Газ-Метан 3:1
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Матчі у відповідь - 25 серпня