Динамо і Ворскла виграли матчі Ліги Європи

22:20, 18 серпня 2011
Спорт
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А Металіст, Дніпро і Карпати - ні

Закінчилися перші матчі раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА

Легія - Спартак Москва 2:2

Екранас - Хапоель Т-А 1:0

Локомотив - Спартак Трнава 2:0

Васлуй - Спарта 2:0

Зестапоні - Брюгге 3:3

ХІК - Шальке 2:0

Аустрія Відень - Газ-Метан 3:1

Літекс - Динамо Київ 1:2 (Янев 13 - Нінкович 7 пен., Идейє 77)

Ворскла - Динамо Бухарест 2:1 (Кривошеєнко 32, Ребенок 89 - Нікулае 58)

Олесунн - Алкмаар 1:1

Омонія - Зальцбург 2:1

Маккабі Т-А - Панатінаїкос 3:0

Стяуа - ЦСКА Софія 2:0

Тун - Сток Сіті 0:1

Бешикташ - Аланія 3:0

Бурсаспор - Андерлехт 1:2

ПАОК - Карпати 2:0 (Анастасіадіс 15, Ліно 56)

Нордшелланд - Спортинг 0:0

Шльонськ - Рапід Бухарест 1:3

Стандард - Хельсінборг 1:0

Металіст - Сошо 0:0

Фулхем - Дніпро 3:0 (Х`юз 38, Демпсі 43, 49)

Ганновер - Севілья 2:1

Црвена Звезда - Ренн 1:2

Шемрок Роверс - Партизан 1:1

Русенборг - АЕК Ларнака 0:0

Слован Братислава - Рома 1:0

Діфферданж - ПСЖ 0:4

Хартс - Тоттенхем 0:5

Марібор - Рейнджерс 2:1

Насьонал - Бірмінгем 0:0

АЕК - Динамо Тбілісі 1:0

Атлетік - Трабзонспор 0:0

Лаціо - Работнічкі 6:0

Селтік - Сьон 0:0

Рід - ПСВ 0:0

Атлетіко - Гімараеш 2:0

Брага - Янг Бойз 0:0

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Матчі-відповіді - 25 серпня

 

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