Динамо і Ворскла виграли матчі Ліги Європи
А Металіст, Дніпро і Карпати - ні
Закінчилися перші матчі раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА
Легія - Спартак Москва 2:2
Екранас - Хапоель Т-А 1:0
Локомотив - Спартак Трнава 2:0
Васлуй - Спарта 2:0
Зестапоні - Брюгге 3:3
ХІК - Шальке 2:0
Аустрія Відень - Газ-Метан 3:1
Літекс - Динамо Київ 1:2 (Янев 13 - Нінкович 7 пен., Идейє 77)
Ворскла - Динамо Бухарест 2:1 (Кривошеєнко 32, Ребенок 89 - Нікулае 58)
Олесунн - Алкмаар 1:1
Омонія - Зальцбург 2:1
Маккабі Т-А - Панатінаїкос 3:0
Стяуа - ЦСКА Софія 2:0
Тун - Сток Сіті 0:1
Бешикташ - Аланія 3:0
Бурсаспор - Андерлехт 1:2
ПАОК - Карпати 2:0 (Анастасіадіс 15, Ліно 56)
Нордшелланд - Спортинг 0:0
Шльонськ - Рапід Бухарест 1:3
Стандард - Хельсінборг 1:0
Металіст - Сошо 0:0
Фулхем - Дніпро 3:0 (Х`юз 38, Демпсі 43, 49)
Ганновер - Севілья 2:1
Црвена Звезда - Ренн 1:2
Шемрок Роверс - Партизан 1:1
Русенборг - АЕК Ларнака 0:0
Слован Братислава - Рома 1:0
Діфферданж - ПСЖ 0:4
Хартс - Тоттенхем 0:5
Марібор - Рейнджерс 2:1
Насьонал - Бірмінгем 0:0
АЕК - Динамо Тбілісі 1:0
Атлетік - Трабзонспор 0:0
Лаціо - Работнічкі 6:0
Селтік - Сьон 0:0
Рід - ПСВ 0:0
Атлетіко - Гімараеш 2:0
Брага - Янг Бойз 0:0
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Матчі-відповіді - 25 серпня