Мікаель Лаудруп замінить Бернда Шустера в ”Хетафе”
05:22, 10 липня 2007Спорт
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Повідомляє офіційний сайт клубу
|Мікаель Лаудруп
Про те, що Шустер став новим наставником "королівського клубу", змінивши на цій позиції італійського фахівця Фабіо Капелло, офіційно стало відомо в понеділок. Того ж дня керівництво "Хетафе" оголосило, що з Мікаелем Лаудрупом підписаний дворічний контракт.
У майбутньому євросезоні "Хетафе" представлятиме Іспанію в Кубку УЕФА.
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