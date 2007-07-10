Мікаель Лаудруп замінить Бернда Шустера в ”Хетафе”

Бернда Шустера, який перейшов до мадридського "Реала", в "Хетафе" замінить відомий у минулому данський футболіст Мікаель Лаудруп, повідомляє офіційний сайт клубу.

Про те, що Шустер став новим наставником "королівського клубу", змінивши на цій позиції італійського фахівця Фабіо Капелло, офіційно стало відомо в понеділок. Того ж дня керівництво "Хетафе" оголосило, що з Мікаелем Лаудрупом підписаний дворічний контракт.

У майбутньому євросезоні "Хетафе" представлятиме Іспанію в Кубку УЕФА.

РІА "Новости"