Результати матчів плей-офф Ліги чемпіонів
06:15, 18 серпня 2011Спорт
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День домашніх перемог
Зіграно перші матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.
Вісла Краків - АПОЕЛ 1:0
Маккабі Хайфа - Генк 2:1
Динамо Загреб - Мальме 4:1
Оденсе - Вільяреал 1:0
Баварія - Цюріх 2:0
Матчі-відповіді - 23 серпня
Нагадаємо, що вчора гралиКопенгаген - Вікторія Пльзень 1:3
БАТЕ - Штурм 1:1
Твенте - Бенфіка 2:2
Арсенал - Удінезе 1:0
Ліон - Рубін 3:1
Матчі-відповіді - 24 серпня
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