Результати матчів плей-офф Ліги чемпіонів

06:15, 18 серпня 2011
Спорт
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День домашніх перемог

Зіграно перші матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Вісла Краків - АПОЕЛ 1:0

Маккабі Хайфа - Генк 2:1

Динамо Загреб - Мальме 4:1

Оденсе - Вільяреал 1:0

Баварія - Цюріх 2:0

Матчі-відповіді - 23 серпня

Нагадаємо, що вчора грали

Копенгаген - Вікторія Пльзень 1:3

БАТЕ - Штурм 1:1

Твенте - Бенфіка 2:2

Арсенал - Удінезе 1:0

Ліон - Рубін 3:1

Матчі-відповіді - 24 серпня

 

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