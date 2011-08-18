Результати матчів плей-офф Ліги чемпіонів

День домашніх перемог

Зіграно перші матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА. Вісла Краків - АПОЕЛ 1:0 Маккабі Хайфа - Генк 2:1 Динамо Загреб - Мальме 4:1 Оденсе - Вільяреал 1:0 Баварія - Цюріх 2:0 Матчі-відповіді - 23 серпня Нагадаємо, що вчора грали Копенгаген - Вікторія Пльзень 1:3 БАТЕ - Штурм 1:1 Твенте - Бенфіка 2:2 Арсенал - Удінезе 1:0 Ліон - Рубін 3:1 Матчі-відповіді - 24 серпня

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