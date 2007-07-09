Що робили Ахметов і Ярославський у прикарпатській резиденції Ющенка

Україна може залучити кошти Європейського Союзу на розбудову інфраструктури у рамках підготовки до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу (Євро-2012).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

За його словами, глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО та Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ в ході своєї зустрічі визначили основні пріоритети діяльності українсько-польської Координаційної ради з підготовки до Євро-2012 на найближчий період. Це питання фінансування, а також питання розбудови інфраструктури двох країн.

Президенти також обговорювали, яким чином на ці потреби можна залучити кошти Європейського Союзу. О.ЧАЛИЙ зауважив, що в даному випадку у Польщі є більше можливостей, оскільки Польська Республіка має кошти Євросоюзу.

«Що стосується України, частину грошей (ЄС - УНІАН) може бути залучено для розбудови прикордонних пунктів перетину кордону, можливе залучення європейських грошей з Європейського банку реконструкції і розвитку на розвиток української інфраструктури для Євро-2012», - сказав О.ЧАЛИЙ.

Також він повідомив, що за результатами сьогоднішньої зустрічі урядам двох країн доручено до 15 вересня підготувати текст міждержавної угоди щодо проведення Євро-2012. О.ЧАЛИЙ нагадав, що президенти домовились провести наступну зустріч на території Польщі орієнтовно наприкінці вересня - у першій декаді жовтня. О.ЧАЛИЙ висловив переконання, що на цій зустрічі угоду буде підписано.

Відповідаючи на запитання журналістів, в якій якості на зустрічі були присутні бізнесмени Рінат АХМЕТОВ та Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, О.ЧАЛИЙ зауважив, що в рамках сьогоднішнього розширеного засідання делегацій двох держав відбулась презентація проекту підготовки до Євро-2012, який розробила консалтингова компанія «Маккензі». О.ЧАЛИЙ зауважив, що ця робота була проведена за сприяння Р.АХМЕТОВА.

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ залучений до підготовки до Євро-2012 в частині фінансування, реконструкції стадіону та інших інфраструктурних об’єктів у Харкові, а Р.АХМЕТОВ є одним з ключових інвесторів побудови стадіону у Донецьку.